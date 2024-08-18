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Yaşam

Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi.

Mert Murat Yaşar  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Sonbaharın yaklaşmasının habercisi olarak görülen kalabalık gruplar halinde uçan leyleklerin göçü, İskenderun semalarında görüldü.

Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı.

Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

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