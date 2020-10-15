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Yaşam

Hakkari'de karantinadaki öğretmene meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sınıf öğretmeni Sabri Ceylan'a karantinada kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yaptı.

Sayim Harmancı   | 15.10.2020
Hakkari'de karantinadaki öğretmene meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Ayhan Turgut ve bazı öğretmenler, Ceylan'ın kaldığı yurdun önüne gitti. 

Sosyal mesafe kuralına uyarak yurdun bahçesine kurdukları masayı pastayla süsleyen Gür ve beraberindekiler, dışarı çıkan Ceylan'ın doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan Ceylan, Gür ve meslektaşlarına teşekkür ederek pastanın mumlarını üfledi.

Ömrü boyunca bu kutlamayı unutmayacağını ifade eden Ceylan, "Bu kutlamayı öğretmenlerin yöneticilerimiz tarafından sevildiğinin, önemsendiğinin bir göstergesi olarak görüyorum. Çok duygulandım. Çok farklı duygular yaşadım." dedi.

Öğretmene hediye takdim eden Gür ise yurtta kalan meslektaşlarına sürpriz yaparak hem doğum gününü kutlamak hem de moral vermek istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanları gibi öğretmenlerin de ulvi bir görev yaptıklarını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle karantinada olan değerli öğretmenimize ve tüm öğretmenlerimize her zaman yanlarında olduğumuzu ve büyük bir aile olduğumuzun mesajını vermek istedik. Öğretmenimizin doğum gününü kutluyor, kendisine ve tüm öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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