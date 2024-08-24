Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,770.00
BTC/USDT
64,288.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı

Almanya'da yaşayan Sedat ve Sebanur Akyürek çifti, memleketleri Ordu'daki hastaneye 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağladı.

Hayati Akçay  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Akyürek çifti, 50 yıldır yaşadıkları Almanya'dan her yıl olduğu gibi memleketleri Ordu'ya geldi.

Sağlık sorunları ortaya çıkan 68 yaşındaki emekli Sedat Akyürek, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Akciğerinde sorun olduğu belirlenen Akyürek'e burada tedavi uygulandı.

Hastaneye bağışta bulunmak isteyen Akyürek, durumu 66 yaşındaki eşi Sebanur Akyürek ile istişare ettikten sonra hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.

Görüşmeler sonucunda Akyürek çiftinin yaptığı 1 milyon liralık bağış ile hastaneye akciğer kanseri ve kanamada hem tanı hem de tedavi için kullanılan bronkoskopi cihazı alınmasına karar verildi.

İlgili kurumlarca temin edilen cihaz, hastanenin Endoskopi-Bronkoskopi bölümünde kullanılmaya başlandı.

"Her şeyi devletten beklememek gerekir"

Sedat Akyürek, AA muhabirine, bir süre tedavi gördüğü hastaneye cihaz bağışı yapmak istediğini söyledi.

Kendilerine ihtiyaç olan cihazın iletilmesi üzerine de almaya karar verdiklerini belirten 3 çocuk babası Akyürek, "Hasta vatandaşların yaşadıkları sağlık sorunlarında erken teşhis için bu cihazın önemi bizlere anlatıldı. Bizler de bunun üzerine hastaların sağlığına daha hızlı kavuşacağını düşündüğümüz için bu cihazı hastaneye aldık. Hayırlı olsun. İnşallah birçok hastamız bu cihaz sayesinde daha hızlı şekilde sağlığına kavuşacaktır." dedi.

Eşiyle bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Akyürek, bu gibi bağışların örnek olmasını istediğini ifade etti.

Akyürek, her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Durumu iyi olan herkesten bunun gibi bağış yapmalarını bekleriz. Çünkü devletimizi oluşturan milletimizdir. Böylece hasta olan vatandaşlarımız sağlığına daha hızlı kavuşmuş olur. Unutmayalım ki mülk Allah'ındır, biz sadece emanetçiyiz." diye konuştu.

Sebanur Akyürek ise cihazın hastanede vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirerek, "Çok sevindik. İlimize bu bağışı yaptığımız için mutluyuz. İnşallah hastalarımıza çok faydalı olur." ifadesini kullandı.

"Erken tanı koymada elimizi güçlendirecek"

Ordu Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer ise örnek davranışlarından dolayı Akyürek çiftine teşekkür etti.

Özer, bronkoskopi cihazının akciğerleri görüntülemeye yönelik hem tanı hem de tedavide kullanıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Gerek akciğer kanseri gerekse akciğer soluk yollarındaki kanamalara müdahale olsun oraları görüntülemeye yarayan ve oldukça da aktif kullandığımız bir cihaz. Bu cihazı hem göğüs hastalıkları hem de göğüs cerrahisi uzmanları kullanıyor. Cihaz akciğer kanserine erken evrede tanı koymada elimizi güçlendirecek. Cihaz olmadığı zaman bazı hastalar başka şehirlere de gitmek zorunda kalıyor. Bu cihaz sayesinde artık Ordu'da hastalara hizmet vereceğiz."

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz da hastaneye bu önemli cihazı kazandıran aileye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketimi temmuzda rekor seviyelere ulaştı
Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi
MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü mesajı
Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkaran tutuklu 2 zanlı birbirini suçladı
Eskişehir'de 112 hattını meşgul eden 35 kişiye ceza uygulandı

Benzer haberler

Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı

Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı

İçişleri Bakanlığının sosyal medyada paylaştığı Uzman Çavuş Mumcu: Küçüklüğümden itibaren resim yapmayı çok seviyordum

Kazı çalışmalarının yapıldığı Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme kazandırılacak

Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
Ordulu bilek güreşi sporcuları dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Ordulu bilek güreşi sporcuları dünya şampiyonluğunu hedefliyor
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet