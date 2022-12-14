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Yaşam

Gümrükte el konulan maymun yavruları "Nene"nin koruması altında

Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulmak istenirken el konulan ve Malatya Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan 11 makak yavrusuna "Nene" isimli maymun annelik yapıyor.

Orhan Yoldaş   | 14.12.2022
Gümrükte el konulan maymun yavruları "Nene"nin koruması altında Fotoğraf: Orhan Yoldaş - AA

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki "Nene" isimli maymun, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenirken el konulan 11 makak yavrusuna annelik yapıyor.

Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan hayvanat bahçesi, aslan, kaplan, kurt, ayı, lama, kanguru, ceylan ve deve kuşu gibi 78 türden 1300'ün üzerinde hayvanı barındırıyor.

Haziranda Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda kaçakçılardan ele geçirilen 3 makak maymunu yavrusuna annelik yapan "Nene", yine Ağrı'dan getirilen diğer yavruları da benimsedi.

"Nene"nin yalnızlığı makak yavrularıyla sona erdi

Hayvanat Bahçesi Müdürü Sami Altaş, AA muhabirine, 2018'de faaliyete geçen hayvanat bahçesini şu ana kadar 500 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Hayvanat bahçesinde makak, örümcek ve babun olmak üzere 3 maymun türünün de bulunduğunu bildiren Altaş, "Nene" ismini verdikleri 11 yaşındaki maymunun 5 yıldır yalnız yaşadığını ifade etti.

"Nene"nin yalnızlığının makak yavrularıyla sona erdiğini anlatan Altaş, şöyle konuştu:

"Ağrı'dan gelen yavrulara annelik etti, uyum sağladılar. Bir süre sonra 10 yavru maymun daha geldi. Nene, şu an tüm yavru maymunlara annelik yapıyor, sahiplik ediyor. Yavru makaklar, Nene ile uyum içinde yaşıyor. Bu 10 yavru makağa da Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda el konulmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü bize getirdi. Gelen yavru makaklardan bazılarını başka bir belediyeye hibe verdik. Nene, şu an 11 maymuna annelik yapıyor."


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