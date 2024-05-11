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Yaşam

"Güllü anne" hem hayvanlara çobanlık hem de çocuklarına annelik yapıyor

Gaziantep'te belediyeden aldığı destekle hayvancılığa başlayan Güllü Aslan, kazandığı parayla hem 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor hem de evinin geçimini sağlıyor.

Okan Coşkun  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
"Güllü anne" hem hayvanlara çobanlık hem de çocuklarına annelik yapıyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Daha önce evlerde temizlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Güllü Aslan, 2020'de Şahinbey Belediyesinin kırsalda yaşayan vatandaşlara hayvan desteği verdiğini duyması üzerine başvuruda bulundu.

Başvurusunun kabul olmasıyla 16 koyun ve 1 koç alan Aslan, hayvanlara gözü gibi baktı.

Dört yılda hayvan sayısını 150'ye çıkaran Aslan, günün ilk ışıklarıyla hayvanların bakımına başlıyor. Daha sonra çocuklarını okula hazırlayan anne Aslan, çocukları okula gönderdikten sonra hayvanları köydeki otlak alanlara çıkarıyor.

Akşam saatlerine kadar hayvanları otlatan Aslan, akşam tekrar eve gelip okuldan dönen çocuklarıyla beraber hayvanların sağımını yapıyor.

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Aslan, hayvancılıktan kazandığı parayla çocuklarını okutmak istiyor.

Güllü Aslan, AA muhabirine, kendisine destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Eşinden ayrıldığını, çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Çocuklarımı kimseye muhtaç etmemek için her türlü iş yaptım. Çocuklarım da çok yardımcı oldular. Hem anne hem baba olmak çok zor. Çok güzel bir duygu bu yaşa kadar getirdim onları, çok emek verdim kendinden vazgeçip çocuklarını düşünüyorsun. Çocukları nasıl yetiştiririm dedim. Köyde de bayağı zor oluyor. Bu hayvanlarla çocuklarımın okul masrafını karşılıyorum, evin geçimi bu hayvanlardan kazanılıyor. Allah razı olsun."

"En güzel Anneler Günü hediyesi çocuklarımın okumasıdır"

İşe erken saatlerde başladığını aktaran Aslan, günü dolu dolu geçirdiğini anlattı.

Hayatından memnun olduğunu söyleyen Aslan, şöyle devam etti:

"Sabah erken kalkıyorum sabah 6'da işe başlıyorum ve çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Onları okula gönderdikten sonra koyunları otlatmaya gidiyorum. Oradan geldikten sonra sağımlarını yapıyorum ve çocuklara yemek yapıyorum. Çocuklar bana yardımcı oluyor. 3 çocuğum var biz köy hayatında bir şey öğrenemedik. Onlar okusun meslek sahibi olsun. En büyük umudum çocuklarımın okuması. En güzel Anneler Günü hediyesi çocuklarımı okumasıdır."

Deprem sürecinde hem hayvanlarını hem de çocuklarını koruduğunu dile getiren Aslan, bir an olsun onları yalnız bırakmadığını sözlerine ekledi.

"Annem çiçekten fazlasını hak ediyor"

17 yaşındaki Rasim Can Gökdeniz de annesine yardım etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Gökdeniz,"Annemle beraber sabahları hayvanlara bakıyorum. Bize hem annelik hem babalık yapıyor. Annem çiçekten fazlasını hak ediyor." dedi.

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