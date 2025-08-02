Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,512.10
BTC/USDT
113,802.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Güçlerini birleştiren 9 kadın, kurdukları işletmede yöresel yemekler hazırlıyor

Bitlis'te kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, açtıkları "Bitlis Sofrası" ismini verdikleri işletmede yöresel yemeklerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Güçlerini birleştiren 9 kadın, kurdukları işletmede yöresel yemekler hazırlıyor Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Ticaret Bakanlığı ve Bitlis Valiliğinin destekleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Bitlis Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen 9 kadın, geçen yıl yöresel yemek yaparak ekonomiye dönüştürmeye karar verdi.

Beş Minare Mahallesi'nde "Bitlis Sofrası" isimli iş yeri açan kadınlar, burada kentin yöresel tatları olarak bilinen içli köfte, şemşemok, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, gari aşı ve katıklı dolma yemeklerini hazırlamaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birbirinden farklı lezzetleri sipariş eden veya işletmeye gelen müşterilerine sunan kadınlar, iş hayatına atılıp aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Sunav Tek, AA muhabirine, kadın istihdamını artırarak Bitlis mutfağını daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini söyledi.

İşletmede günlük yöresel yemekler hazırladıklarını belirten Tek, "Burada Bitlis Eren Üniversitesinin desteğiyle coğrafi işaretli ürünler hazırlıyoruz. Ürünlerimiz, halkımız ve il dışından gelen misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefimiz ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak, ulaştırmak." dedi.

"Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluşuyor"

Kooperatif üyesi Şule Kayış ise kooperatif sayesinde kadınların iş hayatına atıldığını ifade etti.

Kendi iş yerlerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kayış, şunları kaydetti:

"Kooperatifte çalışmak benim için çok önemliydi çünkü özgürlüğümü kazanmak anlamına geliyor. Üye olma konusunda kadınların hiçbir çekince duymasına gerek yok. Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluştuğu için çok rahat bir şekilde hem mutfak hem de hizmet kısmında yer alabilirler. Emeğimizle çalışıyoruz ve bu emeğimizin karşılığı olarak hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Bize katılmak isteyen kadınlara malzeme temini yaparak evlerinde ürün hazırlamalarını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde evlerinden çıkamayan, çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlar da evlerinde üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı
Vatandaşlar "Yeşil Vatan için biz de hazırız" mesajıyla CİMER'e başvurdu
İzmir'de kalbinden bıçaklanan hasta yapılan 2 ameliyatla iyileşti
THY ve AJet, "Ada Kıbrıs"a kurulan hava köprüsüyle 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdı
Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşmesi kamerada

Benzer haberler

Güçlerini birleştiren 9 kadın, kurdukları işletmede yöresel yemekler hazırlıyor

Güçlerini birleştiren 9 kadın, kurdukları işletmede yöresel yemekler hazırlıyor

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 988 kooperatif kuruldu

Yem sanayicisi bu yıl 7 milyon ton mısır üretimi bekliyor

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar dronla görüntülendi

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar dronla görüntülendi
Balıkesir'de kadınların kurduğu kooperatif kırsal mahallenin turizmine katkı sağlıyor

Balıkesir'de kadınların kurduğu kooperatif kırsal mahallenin turizmine katkı sağlıyor
Öğrencilik yıllarında tadından etkilendiği yaban mersininin üreticisi oldu

Öğrencilik yıllarında tadından etkilendiği yaban mersininin üreticisi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet