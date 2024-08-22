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Yaşam

Göç yolundaki leyleklerin bir kısmı Adana'da "mola verdi"

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi.

Alaeddin Çoğal  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Göç yolundaki leyleklerin bir kısmı Adana'da "mola verdi" Fotoğraf: Alaeddin Çoğal/AA

Adana

Leylekler, yaklaşan sonbaharla kış mevsimini geçirmek üzere güney yarım küreye doğru göç yolculuğunu sürdürüyor.

Kış aylarını geçirmek için Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni izleyerek Güney Afrika'ya kadar göç eden leyleklerin bir kısmı, güzergahları üzerindeki Adana'da mola verdi.

Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, burada bir süre dinlendi.

Leylekler, molanın ardından göç uçuşuna devam etti.

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