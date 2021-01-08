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Yaşam

Giresun'daki selde şehit olan askerin doğum yapan eşine jandarmadan ziyaret

Giresun Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, geçen yıl meydana gelen selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un doğum yapan eşi Hacer Tok'u ziyaret etti.

Gültekin Yetgin   | 08.01.2021
Giresun'daki selde şehit olan askerin doğum yapan eşine jandarmadan ziyaret

Giresun

Giresun'da, Tirebolu Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 22 Ağustos 2020'de etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un eşi Hacer Tok, 6 Ocak'ta kız bebek dünyaya getirdi.

Albay Sevinç, Hacer Tok'u Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki evinde ziyaret etti. Sevinç, "İkra Nur" adı verilen bebeğe altın hediye etti.

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