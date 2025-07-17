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Dünya

Almanya'da doğum oranlarındaki düşüş 2024’te de devam etti

Almanya'da bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2023'te 1,38 çocukken 2024'te 1,35'e geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Almanya'da doğum oranlarındaki düşüş 2024’te de devam etti

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 2023'e göre yüzde 2 veya 15 bin 872 azalarak 677 bin 117 olarak kayıtlara geçti.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2023'te 1,38 çocukken 2024'te 1,35 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızında 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7 düşüş görülmüştü.

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Doğumlarını 2024 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 31,8 oldu.

Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde kadın başına 1,27 çocuk olan doğurganlık hızı 1,38 olan batı eyaletlerinden belirgin şekilde daha düşük olması dikkati çekti.

Alman vatandaşı olan kadınlarda bu oran kadın başına 1,23 çocuğa düşerken, yabancı ülke vatandaşı olan kadınlarda ise bu oran kadın başına 1,84 çocuk oldu. Yabancı uyruklu kadınlar arasındaki doğurganlık hızının 2017 yılından bu yana neredeyse sürekli olarak düştüğü belirtildi.

Veriler, toplam doğurganlık hızında düşüş eğiliminin sadece Almanya’ya özgü bir olgu olmadığını gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması geçen yıl 1,38 çocuk oldu.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarına göre, 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,81 çocukla Bulgaristan olurken, en düşük doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,12 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti.

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