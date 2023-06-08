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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi

Avro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralarak, teknik olarak resesyona girdi

Ata Ufuk Şeker  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Avro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.

Verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Öncü verilerde, Avro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0,1 yıllık bazda da yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1,2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.

AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4,6, Litvanya'da 2,1, Hollanda'da 0,7, Estonya'da 0,6, Malta'da 0,5, Almanya ve Macaristan'da 0,3, Yunanistan'da yüzde 0,1 azaldı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3,7, Litvanya'da 2,7, Macaristan'da 1,1, Almanya'da 0,5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0,4 ve İrlanda'da yüzde 0,3 düştü.

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