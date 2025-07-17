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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler öncesinde esir askerlerin takas sürecinin tamamlanması gerektiğini belirterek, "Sonrasında da karar vermemiz gerekecek, hala Ukrayna'dan (yeni müzakere tarihi) teklifleri bekliyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay, Dmitri Chirciu, Davit Kachkachishvili  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Rusya: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz

Moskova/Kiev

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy üzerinden Ukrayna ile görüşmeyi sürdürdüklerine işaret eden Peskov, "Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapıyoruz. ABD arabuluculuk çabaları kapsamında yürütülmekte olan doğrudan görüşmeler var." diye konuştu.

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Ukrayna ile esir asker takaslarının devam ettiğini anlatan Peskov, "Halen tamamlanması gereken bir takas süreci var, ikinci turda varılan anlaşmaların yerine getirilmesi için ek anlaşmalar yapılıyor." dedi.

Peskov, söz konusu takasların ardından üçüncü tur müzakerelere ilişkin detayların istişare edileceğini belirterek, "Sonrasında da karar vermemiz gerekecek, hala Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz. Üçüncü turda daha önce değiş tokuş ettiğimiz memorandum taslaklarını istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya: Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında asker cenaze takası yapıldığını belirtti.

Rus heyeti Başkanı Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik. 19 Rus askerinin cenazesini aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da 1000 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesinin Rusya'dan alındığı vurgulanarak, "Ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi yönünde en kısa sürede çalışmalar yapılacak." denildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) cenaze takas sürecindeki desteğinden dolayı minnettar olunduğu kaydedildi.

İstanbul'daki uzlaşılar ve cenaze teslim süreci

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, 16 Haziran'da, Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettiklerini, Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesini aldıklarını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafına 3 bin asker cenazesini daha teslim etmeye hazır olduklarını söylemişti.

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