Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
Giresun'da Paşakonağı Yaylası'nda akarsular doğa tutkunlarına güzel manzaraları keşfetme imkanı tanıyor.
Giresun
Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde il merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki yayla, ladin ormanları ve çayırlarının yanı sıra akarsularıyla da doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Orman içinde yer alan akarsular ile göller, manzaralarıyla dikkati çekiyor.
Doğa tutkunları, akarsu içinde ve kenarındaki patikalardan yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları keşfedebiliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.