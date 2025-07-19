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Yaşam

Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor

Giresun'da Paşakonağı Yaylası'nda akarsular doğa tutkunlarına güzel manzaraları keşfetme imkanı tanıyor.

Gültekin Yetgin  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde il merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki yayla, ladin ormanları ve çayırlarının yanı sıra akarsularıyla da doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

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Orman içinde yer alan akarsular ile göller, manzaralarıyla dikkati çekiyor.

Doğa tutkunları, akarsu içinde ve kenarındaki patikalardan yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları keşfedebiliyor.

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