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Yaşam

Gaziantep'te kadın polisler, asayişin sağlanmasında etkin rol oynuyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerde görev alan 700 kadın polis, kentte asayişin sağlanmasında etkin rol oynuyor.

Ömer Faruk Salman  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Gaziantep'te kadın polisler, asayişin sağlanmasında etkin rol oynuyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Asayiş şubeden çevik kuvvete, trafikten yunuslara, olay yeri incelemeden karakola kadar İl Emniyet Müdürlüğünün bütün birimlerinde görev yapan kadın polisler, görevlerini başarıyla yürütüyor.

Suç ve suçlularla etkin mücadelede rol alan kadın polisler, hem erkek meslektaşlarının hem de vatandaşların takdirini topluyor.

Kentte yaklaşık 1,5 yıldır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Yeliz Yurt, AA muhabirine, toplumsal olaylarda düzen sağladıklarını, etkinlik ve aktivitelere katılarak birimlere destek olduklarını söyledi.

"Kendi gücümü hissediyorum"

Bir kadın olarak böyle bir görevde olmanın kendisine verdiği mutluluğu anlatan Yurt, "Kendi gücümü hissediyorum, işimi severek yapıyorum ve bu meslekte daha güçlü olduğumu görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Hazal Vildan Ekinci ise vatandaşların ve araçların yoğun olarak bulunduğu kavşaklarda görev alarak trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Trafikte her gün farklı durumlarla karşı karşıya geldiklerini aktaran Ekinci, "Bazen şaşırtan, bazen duygulandıran insanların farklı hayat hikayelerine tanıklık ediyoruz. Bir gün kavşakta trafiğin yoğunluğunu alırken vatandaşın birinin aracı arıza yaptı. Biz de ekip arkadaşlarımızla aracı iterek trafiğin açılmasına yardımcı olduk." diye konuştu.

Kadın ve çocukların kendilerine daha rahat yaklaşabildiğini dile getiren Gaye Nur Kestek ise toplumun her kesiminden saygı ve takdir görmenin mesleğini daha büyük bir motivasyonla yapmasını sağladığını söyledi.

Kritik görevlerde de rol oynuyorlar

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Hümeyra Yıldız ise ekip olarak dikkatli, düzenli bir şekilde teknolojik imkanlardan da yararlanarak suçların çözülmesinde önemli bir rol oynadıklarını, böyle kritik görevlerde kadınların görev almasının kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Küçük bir delilden büyük bir olayı aydınlatabildiklerini belirten Yıldız, "Sahada çalıştığımda kadın polis olarak benim olay yerinde çalıştığımı gören insanlardan olumlu tepkiler alıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Nihal Turan ise 20 yıldır polis üniformasını giymekten gurur duyduğunu, hem bir polis memuru hem de kadın olarak azim ve kararlılıkla çalıştığını kaydetti.

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