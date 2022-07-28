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Yaşam

Gaziantep'te aşırı sıcaklar nedeniyle mağara kafede yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Gaziantep'te kent sakinleri ve ziyaretçiler, kafe olarak kullanılan mağarada serinliyor.

Adsız Günebakan   | 28.07.2022
Gaziantep'te aşırı sıcaklar nedeniyle mağara kafede yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep

Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası, bugünlerde sıklıkla tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının bazen 40 dereceyi bulduğu kentte, yerli ve yabancı turistler doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor.

İngiltere'de yaşayan Bilal Aslan, 5 yıl önce ziyaret edip çok beğendikleri mağaraya tekrar geldiklerini belirterek, "Sıcak havadan kurtulmak için gidilecek en güzel yer burası. Çok serin, güzel bir hava var, müzik var. Kendi kültürümüzü burada yaşayabiliyoruz. Doğal bir serinlik var, klimanın olmadığı bir yer. Özellikle çocuklar istedi ve geldik." diye konuştu.

İngiliz turist Rebeka Percival da mağaranın çok güzel olduğunu söyledi.

İstanbul'dan gelen Arzu Ceylan ise deniz tatilinin ardından kültür turizmi için de Gaziantep'i tercih ettiklerini dile getirerek, "Burayı dolaşırken duyduk, çok merak edip geldik. Çok beğendik. Bugün sıcaklık 40 derecenin üzerinde sanırım ama şu an burası çok güzel, çıkmak istemiyoruz. Yöresel halk müziğinin de olması güzel. Şu an dışarı çok sıcak, kendimizi buraya zor attık." dedi.

Almanya'dan Selma Yılmaz, mağarayı otantik ve serin olmasından dolayı çok beğendiğini anlattı.

İşletmeci Yakup Mermer de mağaranın 500 yıllık olduğuna işaret ederek, "Dışarıda sıcaklık 40-45 derece iken içerisi 13 derece, adeta doğal klima. Özellikle yaz aylarında içerisi cıvıl cıvıl, tamamen dolu oluyor. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor." ifadesini kullandı.

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