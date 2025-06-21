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Yaşam

Gaziantep'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından anız yangınlarına yönelik denetim yapılıyor.

Ömer Faruk Salman  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Gaziantep'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor Fotoğraf: Gaziantep Valiliği

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakılması olaylarına karşı resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından dron destekli denetim yapılıyor.

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Devriye ekipleri denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Açıklamada, anız yangınının ekilecek ürüne zarar verdiği, toprağı verimsizleştirdiği, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğü belirtilerek, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği ve gerekli yasal cezai işlemin yapılacağı vurgulandı.

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