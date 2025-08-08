Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü pelikanları ağırlıyor
Kütahya'da tarihi Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar oldu.
Kütahya
Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi'nde yer alan Porsuk Baraj Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor.
Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntüler oluşturdu. Göle gelen yerli ve yabancı turistler, pelikanları fotoğraflamaya çalıştı.
Çok sayıda balık türünün yaşadığı göle gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.
