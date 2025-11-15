Dolar
Ekonomi

Kütahya'da kooperatif üyeleri yeni tarım makineleriyle üretimi artıracak

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir beldedeki tarım kooperatifinin üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibeyle beldeye modern tarım makineleri kazandırdı.

Muharrem Cin  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Kütahya'da kooperatif üyeleri yeni tarım makineleriyle üretimi artıracak Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Naşa beldesinde 1973'te kurulan, 28'i kadın 330 üyesi bulunan Naşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülen Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programı kapsamında tarımsal ekipman desteği almak için hazırladıkları projeyle TKDK'ye başvurdu.

Makine parkı projesini değerlendiren TKDK, 18 milyon 385 liralık proje bedelinin yüzde 70'lik kısmı olan 12 milyon 869 bin lirayı hibe desteği olarak sağladı.

Proje kapsamında tarımsal faaliyetlerde kullanılması amacıyla 14 çapa makinesi, 12 pulluk, 13 rotovatör, 4 ot toplama tırmığı, 11 çayır biçme makinesi, 31 römork, 2 tanker, 5 ekim makinesi, 2 gübre serpme makinesi, 2 ilaçlama makinesi, balya makinesi ve biçerdöver alındı.

Kooperatif üyeleri, alınan yeni ekipmanlarla bölgelerindeki tarımsal üretimi artırarak, ekonomiye daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.

Kooperatif başkanı Mustafa Arslan, AA muhabirine, ekipman yetersizliği yüzünden arazilerini tam kapasite işleyemediklerini, yeni alınan modern ekipmanlarla beldedeki tarımsal faaliyetlerin artacağını söyledi.

TKDK'nin desteği sayesinde alınan ekipmanların belde sınırları içinde bulunan yüzlerce dönüm arazide kullanılacağını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Orman ve tarım işleriyle uğraşmaktayız. Amacımız beldemizdeki çiftçilerimize daha iyi makine imkanı sunmak. TKDK'nin desteğiyle biz çiftçilerimizin kullanıma sunmak için 98 tarım aleti alındı. Toplam 4 bin 555 dönüm arazi kooperatif ortaklarımız tarafından işlenmektedir. Bundan sonra bu yeni ekipmanlarla arazilerimizden daha iyi verim alacağımızı düşünüyoruz. Araç gereçler sayesinde üretimimiz ciddi şekilde artacak. İşlerimiz daha da kolaylaşacak."

Arslan, çiftçilerin birlik olmasını ve TKDK'nin imkanlarından yararlanması tavsiyesinde bulundu.

