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Yaşam

Evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp köyünde hayvancılığa başladı

Doğup büyüdüğü İzmir'de şehir hayatından sıkılan 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesindeki köyüne dönerek, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp hayvancılığa başladı.

Halife Yalçınkaya  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp köyünde hayvancılığa başladı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

İzmir'de doğup büyüyen Karlankuş, şehir hayatından sıkılınca baba ocağı Kangal ilçesi Karagücük köyüne dönmeye karar verdi.

Yaz aylarını Kangal'da geçiren babası Nadir Karlankuş'un yanına giderek destek olan Karlankuş, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp, kalıcı olarak köye yerleşti.

Berkan Karlankuş, AA muhabirine, yaz tatili için ailesinin yanına geldiğinde köy hayatından çok etkilendiğini söyledi.

Daha sonra köye yerleşmeye karar verdiğini ve 5 ay önce hayvancılığa başladığını belirten Karlankuş, "İzmir'de maliyet kontrol uzmanı olarak masa başında çalışıyordum. Bu iş, masabaşı işten bin kat daha iyi, stressiz huzurlu bir hayat imkanı var. Kesinlikle köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü hayatlar değil. Mükemmel ve yaşanması gereken hayatlar." dedi.

Karlankuş, saat 07.00'de kalkıp işinin başına geçtiğini dile getirerek, "İlk hedefimiz kendi karnımızı doyurmadan hayvanların karnını doyurmak. Onların bakımını yaptıktan sonrada ineklerin sağımını yapıp altlarını temizliyoruz. Hayatımızda aksiyon dolu bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Buraya zincirlerimi kırdım geldim"

Köy ortamına uyum sağlamasının kısa sürdüğünü aktaran Karlankuş, şöyle devam etti:

"İzmir'de doğup büyüdüğüm için bütün çevrem orada, ilk başlarda köy hayatına uyum sağlamakta zorlandım ama ben buraya zincirlerimi kırdım geldim ve adapte olmayı başardım. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler aldım, 'mükemmel bir iş yapıyorsun' dediler hatta ilkokul öğretmenim arayarak 'oğlum seninle gurur duyuyorum' dedi. Bundan sonra sosyal medyaya içerik üretmeye başladım, büyük beğeni topladım. Bu da bana huzur anlamında çok iyi geldi. Herkese de bu hayatı tavsiye ediyorum."

Hedefinin hayvancılıkta ilerlemek olduğunu anlatan Karlankuş, "İnsanları böyle bir hayatı görmeleri için her zaman misafir edebilirim. İleriye dönük hedefim ise evlenirsem ve çocuklarım olursa onlara daha güzel bir hayat sunabilmek." diye konuştu.

"Öküz alırız o parayla" repliği ilham verdi

Karlankuş, köye dönüş kararını alırken yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı Türk sinemasının klasiklerinden "Kibar Feyzo" filmindeki bir replikten etkilendiğine işaret eden Karlankuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kibar Feyzo filminde Adile Naşit'in başlık parasını konu alan 'öküz alırız o parayla' diye bir sahnesi vardı. Babamın evlenmem için kenara koyduğu para vardı. Espri yaparak 'baba o parayla öküz alırız' diyerek böyle bir yola girdik. Devletten de bir destek almadık. İleride devlet desteklerinden faydalanmayı düşünüyorum. Büyükşehirlerde stresli bir hayat var. Bunu dibine kadar yaşayanlardan birisiyim. Özelikle masa başında çalışanlara şunu söylüyorum; köyde sizin işe giderken geçirdiğiniz süre kadar çalışıyorum. İmkanı olan herkesin gelip üretim yapması gerekiyor. Bizim topraklarımız gerçekten çok elverişli, atalarımızdan gelen bu geleneği sürdürmemiz gerekiyor."

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