Esenyurt'ta oy vermeye papağanıyla gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Esenyurt'ta, oy vermeye "Onsuz yaşayamam" dediği Ara cinsi papağanı Paşa ile gelen Nazım Cihan, yoğun ilgi gördü.
İstanbul
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullanma işlemi sürüyor.
Saat 17.00'ye kadar devam edecek oy verme sürecinde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Esenyurt'ta Nazım Cihan, oy kullanacağı Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Ekrem İnci Ortaokulu'na Osmanlı dönemine ait giysileri ve 9 yıldır baktığı Ara cinsi papağa@nı Paşa ile geldi.
Cihan ve papağanı Paşa'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, çocuklar papağan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Cihan, "Benim papağanım zaten ünlüdür. Ben papağanımla beraber sürekli gezerim. İnanın, ben onsuz yaşayamam. 9 yıldır beraberiz. Nereye olursa olsun beraber gideriz. Oy kullanmaya da beraber geldik. Sağ olsun vatandaşlar, ilgi gösterdi. Çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.