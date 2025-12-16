Dolar
Yaşam

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar tiyatro ve sanatla buluştu

Devlet korumasındaki 150 çocuk, "Sahneye Renk Geldi" projesi kapsamında Erzurum Devlet Tiyatrosunda sanatla buluşturuldu.

İlhami Erkılıç  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Erzurum

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, koruma ve bakım altında bulunan 150 çocuk, Erzurum Devlet Tiyatrosuna götürüldü.

Burada hem sahne sanatlarını yakından tanıma hem de tiyatro dünyasını keşfetme fırsatı bulan çocuklar, Karagöz ve Hacivat gösterisi izledi.

Daha sonra tiyatro atölyelerini gezen çocuklar, sahne arkasındaki üretim sürecini yerinde inceleyip, sahne hazırlıklarının nasıl yapıldığına dair bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada, 150 çocuğu sanatla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Çocukların kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunan bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Sanatla büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerler." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Sarıoğlu ve oyuncuların katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Sarıoğlu, çocukları tiyatroyla erken yaşta tanıştırmanın önemine dikkati çekerek, sanatın hayal gücünü ve öz güveni geliştirdiğini, benzer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yıl boyunca süreceğini kaydetti.

