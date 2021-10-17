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Yaşam

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği drone ile kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kemal Özdemir   | 17.10.2021
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Esence Dağları'nda, sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği güzel manzara oluştu.

Yılın her dönemi ilgi gören kentin yüksek kesimleri, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Yüksek kesimlerde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, drone ile görüntülendi.

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