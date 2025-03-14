Erbil'de ramazan ayının gelişiyle tespih satışlarında artış yaşanıyor
Irak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınlarındaki tespih çarşısında ramazan ayının gelişiyle satışlarda artış yaşanıyor.
Erbil
Kent merkezindeki tespih çarşısında, farklı renk, desen ve boydan tespihler tezgahlarda ya da satıcıların boyunlarında ve ellerinde sergileniyor.
Yerli halk ve turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan pazardaki tespihler, zikir için kullanıldığı gibi hediyelik eşya ya da hatıra olarak da satın alınıyor.
Tespihlerin kalitesi ve çeşidine göre fiyatları 1000 dinardan (27 TL) 300 bin dinara (8 bin TL) kadar değişkenlik gösteriyor.
Kentin sembolleri arasında yer alan tespihe ilginin ramazan ayında daha da arttığı belirtiliyor.
"İnsanlar bu ayda zikirle meşgul"
Çarşıda tespih satan Hemed Emin Kadir, ramazan ayında 101 taneli tespihe yoğun talep oluştuğunu çünkü bölgedeki insanların bu ayda zikirle meşgul olduğunu söyledi.
Özellikle plastik tespihlerin fiyatı düşük olması nedeniyle ilgi gördüğünü aktaran Kadir, bu tespihlerin 1000 dinara satıldığını kaydetti.
Kadir, menengiç çeşidi tespihlerin fiyatının 300 bin dinara kadar ulaştığını belirterek, bunların özel müşterileri olduğuna dikkati çekti.
Ekonomik durumun pazara yansıdığını vurgulayan Kadir, maaşlar ödendiğinde pazarın da canlandığını belirtti.
Bir başka tespih satıcısı İsmail Muhammed de, "Her zaman tespihe rağbet var ancak ramazan ayında daha fazla alınıyor. Çünkü Müslümanlar 101 taneli ile zikir çekiyor veya hediye veriyor." dedi.
Muhammed, tespih fiyatlarının çeşidine göre 1000 dinardan 300 dinara kadar değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.
Maaşlar ödenmediğinde pazarın da durgunluk yaşadığını söyleyen Muhammed, "Önceki seneler (ramazanlarda) çok satardık. Şimdi ise biraz daha az gidiyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.