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Yaşam

"Engelsiz Mehter Takımı" 14 yıldır etkinliklerde sahne alıyor

Giresun'da 14 yıl önce kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" özel gün ve etkinliklerde gösteri sunuyor.

Gültekin Yetgin  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
"Engelsiz Mehter Takımı" 14 yıldır etkinliklerde sahne alıyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde 2009 yılında 9 kişiden oluşan mehter takımı kuruldu.

Mehter takımı kurulduktan 2 yıl sonra Amasya'daki Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesini gezen merkez yetkililerinin dikkatini burada gördükleri müzikle terapi yöntemi çekti.

Bunun üzerine mehter takımının müzik aletleri çoğaltılarak çalışmalara ağırlık verildi. 18 yaş üstü 22 kişinin yer aldığı mehter takımı, kentteki gösterileriyle izleyenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor.

Davul, kös, çevgen, nakkare ve zil kullanan engelliler; "Ceddin Deden", "Yelkenler Biçilecek", "Genç Osman" ve "Plevne Marşı" gibi çeşitli eserleri çalıyor.

"Engelli bireylerimiz, mehter takımının tüm aletlerini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, müziğin iyileştirici güce sahip olduğunu söyledi.

Merkezde uzun yıllardır engelli bireylerle ritim aletleri kullanılarak çalışmalar yapıldığını belirten Modaoğlu sonrasında ise bunun geliştirilerek mehter takımına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Modaoğlu, 14 yıllık süreçte uyumlu çalışan bir mehter takımı oluştuğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Engelli bireylerimiz, mehter takımının tüm aletlerini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Müziğin onlar üzerindeki iyileştirme gücünü, birlikte hareket edebilmelerine olumlu etkisini görebiliyoruz. Mehter takımı, engelli bireylerin ruhsal veya zihinsel fark etmeksizin rehabilite edildiğinde, emek, sevgi verildiğinde çok güzel sonuçlar elde edebildiğimizin göstergesidir."

Çalışmalar sayesinde engelli bireylerde hem ruhsal hem de fiziksel anlamda olumlu gelişmeler gözlemlediklerini anlatan Modaoğlu özellikle el fonksiyonlarının geliştiğinin altını çizdi.

Modaoğlu, mehter takımıyla ilgili toplumdan çok güzel geri dönüşler aldıklarını da ifade ederek "Mehter, Türk milletinin bin yıllık tarihinden geldiği için mehter takımımızı halkımız gördüğünde hoşlarına gidiyor, alkışlıyorlar. Bu alkışlar da bizim ekiplerimize büyük moral ve motivasyon veriyor, daha şevkle çalıyorlar." dedi.

Mustafa Modaoğlu, Valilik koordinesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mehter takımı ile Debboy mevkisinden başlayarak Atatürk Meydanı'na kadar yürüyüşü de içeren etkinliklere herkesi davet etti.

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