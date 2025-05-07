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Karadeniz'den iç bölgelere yolculuk Eğribel Tüneli ile güvenli hale geldi

Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta yer alan 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli ile sürücüler güvenli ulaşım imkanına kavuştu.

Gültekin Yetgin  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Karadeniz'den iç bölgelere yolculuk Eğribel Tüneli ile güvenli hale geldi Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles/AA

Giresun

Sivas-Giresun güzergahında Eğribel Geçidi'nde yapılan tünel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2021 sonunda tek tüpten çift yönlü, 1 Kasım 2023'te ise diğer tüpten ulaşıma açıldı.

Kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan bölge halkının ulaşım sorununu ortadan kaldıran tünel, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlıyor.

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Geçitteki virajların bertaraf edilmesiyle daha konforlu ulaşım sağlayan tünel sayesinde yol 6,5 kilometre kısaldı.

Tünelin yer aldığı Şebinkarahisar ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, geçmişte il merkezine gitmek isteyenlerin, "Acaba Eğribel'de kar, tipi var mı?" şüphesiyle yola çıktığını söyledi.

Olumsuz yol şartları dolayısıyla geçitte çok sayıda kaza yaşandığını belirten Şentürk, kendisinin de tipi dolayısıyla 7 saat Eğribel Geçidi'nde beklediğini anlattı.

Şentürk, tünelin iki ucunda neredeyse dört mevsimin yaşandığını dile getirerek, "Bir ucunda güneş, diğer uçunda yağmur, fırtına ve tipi. Özellikle tipi olduğunda görüş sıfıra düşüyordu, önünüzü görme şansınız yok. Çok sıkıntılar oldu ama bunları tünelle çok şükür aştık. En azından buradan yoldan çıktıktan sonra 'Acaba dağı aşabilecek miyiz?' endişemiz olmuyor." dedi.

Yolculuk süresinin kısalmasının önemli olduğunun altını çizen Şentürk, 2-2,5 saatlik ulaşım süresinin 1,5 saate düştüğünü aktardı.

Şentürk, tünelle Şebinkarahisar'a il merkezi ve çevre illerden gelenlerin arttığını belirterek, Dereli ilçesindeki Mavigöl ve Göksu Travertenleri'ni gezenlerin aynı güzergahta olması dolayısıyla Şebinkarahisar'ı da ziyaret edebildiğini kaydetti.

"Hastane randevusu alıyorduk ama yetişemediğimiz zamanlar oluyordu"

Şebinkarahisar'dan il merkezine giden Fatih Alparslan da geçidin virajlarının zorlu olduğunu vurgulayarak, tüneller sayesinde sürenin kısaldığını, kış şartlarının artık kendilerini zorlamadığını, güvenle ulaşım sağladıklarını söyledi.

Yasin Cengiz de geçmişte Eğribel Geçidi'nde çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Mesela hastane randevusu alıyorduk ama yetişemediğimiz zamanlar oluyordu. Bir iş olduğu zaman vaktinde halledemiyorduk." diye konuştu.

Tünel açıldıktan sonra mesafenin kısalmasıyla ulaşımın da rahatladığını anlatan Cengiz, "Şu an ulaşımda sıkıntı yok, insanlar güvenli ulaşım sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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