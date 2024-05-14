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Yaşam

Eklem ağrısı nedeniyle yürüme güçlüğüyle geldiği Trabzon'da şikayetlerinden kurtuldu

Gürcistan'da yaşayan 12 yaşındaki Rana Kamburoğlu, eklem ağrıları nedeniyle yürüme güçlüğüyle getirildiği Trabzon'da sağlığına kavuştu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Eklem ağrısı nedeniyle yürüme güçlüğüyle geldiği Trabzon'da şikayetlerinden kurtuldu Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Gürcistan uyruklu Nata ve Rıfkı Kamburoğlu çiftinin kızları Rana, geçmeyen ateş ve vücudundaki döküntüler sebebiyle Gürcistan'da yaklaşık 2 ay tedavi gördü.

Kamburoğlu ailesi, şikayetlerine yürüme güçlüğü de eklenmesi üzerine kızlarını tedavi için Trabzon'a getirdi.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Rana, tetkik ve incelemelerin ardından hematolojik ya da romatolojik bir durum olabileceği şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne yönlendirildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın tarafından muayene edilen Kamburoğlu'na, ileri tetkik ve inceleme sonucu beşinci hastalık olarak bilinen "parvovirüs" (parvovirüs B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) tanısı konuldu.

Hastaneye yatışına karar verilen Rana Kamburoğlu, 1 haftalık tedavinin ardından şikayetlerinden kurtularak yeniden ayağa kalktı.

"Hastaneye geldiğimde kendimi çok kötü hissediyordum"

Taburcu edilen Rana Kamburoğlu, AA muhabirine, hastaneye çok ağır durumda geldiğini söyledi.

Geldiğinde kendini çok kötü hissettiğini dile getiren Kamburoğlu, "Bu hastanenin tüm doktorlarına, ekibine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi durumum çok iyi. Çünkü geldiğim zaman ayakta duramıyor, yürüyemiyordum. Şimdi görüyorsunuz gayet iyiyim, yürüyebiliyor, koşabiliyorum." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın da Rana'nın geldiğinde yürüyemediğini, oturamadığını, vücudunda yaygın döküntüleri, ateşi ve eklem ağrıları olduğunu anlattı.

Bu yıl yanaklarda ve vücutta döküntülere yol açan, "beşinci hastalık" olarak da bilinen parvovirüs enfeksiyonunu okullarda sık gördüklerini dile getiren Aydın, değerlendirmeleri sonucu Rana'ya da parvovirüs testini yaptıklarını kaydetti. Aydın, "Parvovirüsün kan testleri hızlı çıkmıyor, biraz süre alabiliyor. Süre içinde de hastanın klinik şikayetlerini ortadan kaldıracak tedaviler uyguladık." dedi.

Hastanın testinin pozitif çıktığını belirten Aydın, uyguladıkları tedaviyle Rana'nın ateşinin gerilediğini, genel durumunun düzeldiğini, beslenmeye başladığını ifade etti.

"Taburcu ederken hastamız artık gülebiliyor, yürüyebiliyordu"

Aydın, hastayı taburcu ettiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Taburcu ederken hastamız artık gülebiliyor, yürüyebiliyordu. Çocuk yaş grubunda iyileşmenin en güzel sonucu hastaların kendini iyi hissetmesi, bizimle iletişim kurabilmesi, beslenmeye başlamasıdır. Hastamızı da gayet iyi şekilde taburcu ettik. Kontrollerimizde de genel durumunun gayet iyi olduğunu görmüş olduk."

Bu sene parvovirüs enfeksiyonunda çok ağır vakalarla karşılaştıklarına işaret eden Doç. Dr. Aydın, "Altta yatan hastalığı olduğunda, immün yetmezlik, hemolitik anemi (kırmızı kan hücrelerinin normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması) gibi bazı rahatsızlıklarda bu hastalık çok ciddi ve ağır seyredebiliyor. O yüzden hastaların takibi çok önemli." diye konuştu.

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