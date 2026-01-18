Dolar
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
logo
Yaşam

Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, karın tadını Kazdağları'nda çıkardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından Kazdağları'nın Hanlar mevkisi, sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşları ağırladı.

Hakan Firik  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, karın tadını Kazdağları'nda çıkardı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Uzun süredir şehir merkezinde kar görmeye hasret kalan Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, bölgeye giderek, doğanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri müzik sistemleri ve enstrümanlarla oyun havaları eşliğinde eğlenirken, bazıları ise mangal yakarak aileleriyle vakit geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sömestir tatilinde olan çocuklar ise kar topu oynayıp kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Yoğun ziyaret nedeniyle Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce aracın aynı anda bölgeye gelmesiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgedeki görevli jandarma ve trafik ekipleri, buzlanma ile yoğunluk riskine karşı sürücüleri uyardı. Yetkililer, bölgeye çıkacakların araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Karın tadını çıkaran Erkan Sayın, "Çocuklara kar göstermeye getirdik. Yani şehir merkezine kar yağmadığı için şu an buraya geldik." dedi.

Ateş başında kar keyfi yapan Eda Aşık da, "Hanlar, Kazdağları'ndayız. Müthiş bir ortam, sucuk pişiriyoruz. Mutluyuz, güzel bir pazar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Erdem ise "Ateşin başında çekirdek, mangal yapıyoruz, kahve içiyoruz. Kayak yapıyoruz, kar topu oynuyoruz. Yani kendimizi eğlendirmek için oyun oynuyoruz." diye konuştu.

Sömestir tatilinde karla buluşan çocuklardan Osman Berat Kulak da "Kazdağları'ndayım, çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Arkadaşlar edindim, kardeşlerimle birlikte kayıyoruz, çok eğleniyoruz." dedi.

