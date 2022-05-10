Düzce'de özel öğrencilerden "engelsiz yürüyüş" etkinliği
Düzce'de Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştiren özel öğrenciler, zeybek gösterisi sundu, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi.
Düzce
İl Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince hafta kapsamında "engelsiz yürüyüş" etkinliği düzenlendi.
Ellerinde "Sevgi varsa engel yok", "Bir gün değil her gün görünmek istiyoruz", "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı dövizlerle Cedidiye Meydanı'nda toplanan özel gereksinimli öğrenciler ve velileri, Düzce Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Anıtpark'a yürüdü.
Burada zeybek gösterisi sunan özel öğrenciler, şarkı ve türküler söyleyerek haftalarını kutladı.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, yaptığı açıklamada, özel eğitim okullarının çok güçlü ve kaliteli eğitim verdiğini söyledi.
Kurumlarda eğitim gören öğrencilerin şehirle bütünleşmesi için bu programı düzenlediklerini anlatan Kırbaç, "Çocuklarımızın çok iyi eğitim almasını sağlayan öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın aile ortamlarında, sosyal çevrede ve her yerde hayatın her alanında var olabilmeleri için bütün eğitim süreçlerini almalarını istiyoruz." diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de özel gereksinimli öğrencilerin bütün engelleri kendilerinin aşabildiğini belirterek, "Biz onlara engel olmayalım yeter. Onlar zaten tüm engelleri kendileri aşabiliyorlar. 'Beşikten mezara kadar eğitim' diyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak üzere her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.