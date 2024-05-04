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Spor

Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Ömer Ürer  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcuların çoğu, zor anlar yaşadı.

Çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazı araçlar devrildi. Devrilen araçlar, saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak, yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan da direksiyonuna geçerek çamurlu etapta araç kullandı.

İzleyicilerce alkışlanan Vali Aslan, etap sonunda yaptığı konuşmada, Düzce'de off-road sporunun ciddi anlamda sevildiği belirterek, etkinliğin kentte 32, Gümüşova ilçesinde ise 10'uncusunun yapıldığını söyledi.

Türkiye çapında yarışlar yapılması ve etkinliği bir standarda kavuşması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aslan, sporcuların kazasız bir yarış geçirmelerini temenni etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road'un doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, etkinlikte keyifli mücadeleler yaşandığını bildirdi.

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