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Yaşam

Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor

Düzce'de bahçelerinden topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, yol kenarları, kaldırımlar ve boş alanları kullanıyor.

Göksel Cüneyt İğde, Ahmet Çelik  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor

Düzce

Kentin kıyı ve orta yüksekteki kesimlerde fındık hasadına devam eden üreticiler, bir yandan da ürünlerini kurutuyor.

Bahçelerin birçoğunun eğimli araziler üzerinde bulunduğu Yığılca, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde üreticiler, ürünlerini kurutma işlemi için yol kenarı ve kaldırımlara bırakıyor.

Üreticiler, bahçelerinden topladıkları fındıkları serdikleri brandaların üzerinde kurutuyor.

Redifler köyünde yaşayan Ahmet Şahin, yaklaşık 30 yıldır fındık üreticiliği yaptığını söyledi.

Fındık toplama ve kurutma aşamalarında en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Şahin, "Fındığı bahçede topladıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. 82 yaşında olduğum için taşıma esnasında çocuklarım yardımcı oluyor. Fındık kuruduktan sonra ise makineye atarak ayrıştıracağız." dedi.

Eşi Gülizar Şahin ise ihtiyaçları kadar fındık topladıklarını dile getirerek, "Gençliğimizde daha iyiydi, şimdi yoruluyoruz. Yorulduğumuz zaman da gölgede dinleniyoruz. Bugünümüze şükür." diye konuştu.


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