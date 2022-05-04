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Yaşam

Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şener Toktaş   | 04.05.2022
Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

Bitlis

İlçenin İkikubbe Mahallesinde, 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, salgın süreci ve kış mevsiminin sona ermesiyle yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Bayram tatili dolayısıyla "Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ile "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığını da gezme fırsatı buldu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bayram tatilinde birçok kişinin Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Burada bayramda da ilgi görüyor. Selçuklu Mezarlığı, odak noktası ve cazibe merkezi oldu diyebiliriz" dedi.

Mezarlığı ziyaret eden Hacı Gündoğan, Ahlat'ın Türklerin Anadolu topraklarına ayak bastığı yer olduğunu anlatarak, "Çocuklar bunları bilsinler diye buraya geldik, geziyoruz. Buranın her tarafından tarih fışkırıyor" diye konuştu.


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