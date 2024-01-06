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Yaşam

Dumanlı Tabiat Parkı doğal güzelliğiyle yaz, kış turistlerin uğrak yeri oluyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle turistlerin her mevsim gezi rotaları arasında bulunuyor.

Yunus Emre Karataş  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Dumanlı Tabiat Parkı doğal güzelliğiyle yaz, kış turistlerin uğrak yeri oluyor Fotoğraf: Yunus Emre Karataş/AA

Erzincan

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Refahiye ilçesindeki 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan ve her mevsim doğa tutkunlarını ağırlayan tabiat parkı, karla kaplandı.

Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile doğaseverlerin ilgisini çeken tabiat parkı, kış mevsiminde de şehirden uzaklaşıp tabiatla iç içe zaman geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Kar örtüsü üzerinde piknik ve yürüyüş yapan aileler, havaların mevsim normallerinin altında seyrettiği bugünlerde özellikle hafta sonlarını tabiat parkında çocuklarıyla geçiriyor.

Çam ağaçlarının kar örtüsüyle bütünleşip güzel manzaraların oluştuğu tabiat parkı dronla görüntülendi.

"Gezilecek çok güzel yerler var"

Ziyaretçilerden Nuri Karataş, AA muhabirine, doğal güzelliği ile bölgenin en güzel alanlarından biri olan Dumanlı Tabiat Parkı’nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Dumanlı Tabiat Parkı'na hayran kaldığını ifade eden Karataş, "Gezilecek çok güzel yerler var. Kış mevsimi olmasına rağmen ortam çok güzel. Birkaç gün Dumanlı’da gezmeyi düşünüyorum. İnşallah seneye tekrar buraya gelmek bizlere nasip olur." dedi.

Ankara’dan ailesi ile gelen Muhammet Tuğcu da kış aylarında ilk kez Dumanlı Tabiat Parkı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Yaz, kış fark etmeksizin buranın güzelliklerini herkesin görmesini isterim. Buraya gelmek keyifli ve çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

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