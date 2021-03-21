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Yaşam

Down Sendromlu gençler İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı

İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler, ünlü şeflerle kurabiye yaptı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.03.2021
Down Sendromlu gençler İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı

İstanbul

İstanbul Havalimanı İGA'dan yapılan açıklamaya göre, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında İGA Lounge’ta eğlenceli bir etkinlik düzenlendi.

"İGA Pass" ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliği ile yapılan etkinlikte derneğin "Lezzet+1" atölyesinde kendini geliştiren yetenekli down sendromlu gençler, şeflerle kurabiye hazırladı.

"Masterchef" yarışmasından tanınan şefler Ekin Eylem Ulaş, Sefa Okyay Kılıç ile Ayyüce Kamit'in liderliğinde ikişerli gruplara ayrılan ekipler unutulmaz bir gün yaşadı.

Derneğin çok özel 6 misafiri daha sonra yaptıkları lezzetli kurabiyeleri yolculara da ikram etti.



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