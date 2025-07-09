Dolar
40.05
Euro
46.92
Altın
3,295.39
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,080.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturmada yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in, İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verildi.

Zeynep Yeşildal  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı

İstanbul

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in, Türkiye'ye giriş yapacağının belirlenmesi üzerine İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne, savcılıkça ifadesinin alınması amacıyla Özdemir'in yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı
Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor
AA ve ANAR'dan kamuoyu gündem araştırması

Benzer haberler

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı günlük 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye mali suçlar soruşturması

Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye mali suçlar soruşturması
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor

Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet