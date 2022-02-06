Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,012.90
BTC/USDT
41,624.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sultangazi Belediyesi Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Yaşam

Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan Beyşehir Gölü'nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde gruplar halinde yürüyenler tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Abdülhamit Yaşar   | 06.02.2022
Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı

Konya

Ocak ayında etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle Beyşehir Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Bölgeye giden vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan gölün buz tutan yüzeyinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Son günlerde göl yüzeyindeki buzların erimeye başlaması ve buz kalınlığının incelmesine rağmen bu alanda yürüyüş yapmak isteyenleri polis ve zabıta ekipleri sıkça uyarıyor.

Devriyelerini artıran ekipler, göl üzerinde yürüyenleri uyararak karaya çıkarmaya çalışıyor. Ancak ekiplerin sahilden ayrılmasının ardından bu alanda tekrar yürümeye devam edenler için Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden de sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Konya il merkezinden geldiğini belirten Abdurrahman Taşçı, burayı çok sık ziyaret ettiğini, göl yüzeyinin günlerdir buzla kaplı olduğunu söyledi. Taşçı, donmuş göl üzerinde yürüyenleri gördüğünü ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak

Benzer haberler

Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı

Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı

Moskova'nın sokaklarını örten karları Türkiye'nin tuzu eritiyor

Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" sevinciyle karşılıyor

Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" sevinciyle karşılıyor
'Anadolu cerenleri' Konya'daki yaşam alanlarında hassasiyetle korunuyor

'Anadolu cerenleri' Konya'daki yaşam alanlarında hassasiyetle korunuyor
Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor

Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor