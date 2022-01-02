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Yaşam

Dökümhanenin kadın patronu dünya pazarına açılmak istiyor

Konya'da döküm sektöründe faaliyet gösteren fabrikada yöneticilik yapan İrem Buse Karçaaltıncaba, genç yaşta girdiği sektörde kariyerini başarıyla sürdürüyor.

Havva Dereağzı   | 02.01.2022
Dökümhanenin kadın patronu dünya pazarına açılmak istiyor

Konya

Konya'da yaşayan İrem Buse Karçaaltıncaba, genç yaşta girdiği döküm sektöründe ailesinden devraldığı fabrikada kariyerini başarıyla sürdürüyor.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD ve Kanada'da eğitim alan Karçaaltıncaba, farklı kurumlarda yaptığı stajın ardından Konya'ya ailesinin yanına döndü.

Karçaaltıncaba, döküm sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin başına geçmesi yönünde telkinler alınca kolları sıvadı.

Dünya pazarına açılmayı hedefleyen şirketi 4 yıldır yöneten Karçaaltıncaba, AA muhabirine, 500'e yakın farklı modelde iş makinesi parçası ürettiklerini dile getirdi.

Karçaaltıncaba, kariyerinin fabrikanın dökümhanesinde başladığına işaret ederek, "Sanayi ve döküm sektörü ilk zamanlar kulağa zor geliyordu. Aslında dışarıdan göründüğü gibi değil. İşin içine girdikçe çok sevdiğimi anladım. İşimi severek yapmaya devam ediyorum. En zevkli kısmı üretim kısmındayım. 5 bin metrekare kapalı 3 bin metrekare de açık alana sahip fabrikamızın başındayım." diye konuştu.

"Dökümhanenin başında bir kadın mı var"

Karçaaltıncaba, kadın olduğu için ön yargıyla karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:

"İşe başladığımda kıvılcımlardan korkup kaçıyordum. Şimdi ise bu ortama çok alıştım. Dökümhane şartları gerçekten zor ama işi sevdiğiniz zaman her şeyi kolaylıkla yapıyorsunuz. Yaptığımı işi yadırgayan çok kişi oldu. İlk zamanlar bir tedarikçi ya da satıcı geldiğinde bana yetkili biriyle görüşmek istediğini söylüyordu. Yetkilinin ben olduğumu öğrendiğinde 'Dökümhanenin başında bir kadın mı var?' diyorlardı. Ancak bu şaşkınlıklar Konya'da yavaş yavaş kırılıyor. İşin cinsiyetle bir alakası olduğunu düşünmüyorum."

Karçaaltıncaba, 50 kişiye istihdam sağladığı fabrikada metalurji mühendisi kadın çalışanının olduğunu, daha çok kadına iş imkanı sağlamak istediğini ve kendileriyle çalışmak isteyen kadınlara kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

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