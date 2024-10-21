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Yaşam

Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı.

Ali Fatih Akçay  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı Fotoğraf: Ali Fatih Akçay/AA

Trabzon

Yörede asırlardır süren yayla göçü geleneği kapsamında her yıl havaların ısınmasıyla yaylalara giden besiciler, yaklaşık 4 ay hayvanlarını çayırlarda otlatma imkanı buluyor.

Bu süreçte kışın tüketecekleri çeşitli yiyecekleri de üreten besiciler, okulların açıldığı eylülden itibaren ilçe merkezleri ve köylerdeki evlerine dönüyor.

Bir kısmı geçen ay dönmesine rağmen hava koşulları elverdiği sürece yaylalarda kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesi ve kar yağışıyla dönüşe geçti.

Rengarenk süsledikleri hayvanlarına zil takan, kendileri de yöresel kıyafetlerini giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, yer yer beyaza bürünmüş Doğu Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında evlerine yürüyor.

Gatağacı Yaylası'ndan Şalpazarı'nın Sinlice köyüne dönen besicilerden Salih Usta, AA muhabirine, ekim ortalarında havanın soğumasıyla köylerine döndükleri söyledi.

Yaylacılık geleneğini yıllardır sürdürdüklerini, haziran ayında hayvanlarını süsleyerek yaylaya çıkardıklarını anlatan Usta, bunun güzel bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Usta'nın kızı Özlem Usta ise haziranda yaylaya çıktıklarını, yaylada tereyağı ve peynir yaptıkları kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Türkmen de Ağasar göçünün asırlardır devam ettiğini dile getirerek, günümüzde bu yolculuğun araçlarla yapıldığını ancak bazı ailelerin bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

Salih Usta ve ailesinin yaklaşık 12 kilometrelik göç yolculuğu yaptığını aktaran Türkmen, kendisinin de yıllardır bu göçü fotoğraflayarak geleneği yaşatmaya çalıştığını aktardı.

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