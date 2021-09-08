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Yaşam

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, turizm sezonunda ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Gültekin Yetgin   | 08.09.2021
Doğal güzelliğiyle hayran bırakan 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu Fotoğraf: Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı

Giresun

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.

Bu yıl Kovid-19'a karşı aşılama oranının artmasıyla geçen yıla göre ziyaretçi potansiyeli de artan Mavigöl'de, özellikle temmuz ayında yoğunluk yaşandı. Karadeniz turuna çıkan vatandaşlar ve tur şirketlerinin taşıdığı turistler, Mavigöl'e ilgi gösterdi.

Kuzalan Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Yayla, AA muhabirine, geçen yıla göre tur gezilerinin yeniden başlamasıyla bu yıl avantaj yaşadıklarını söyledi.

Temmuz ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını aktaran Yayla, "Temmuz ayı son yılların turizm açısından en yoğun geçen ayı oldu. Ağustos ayı hava şartlarından dolayı temmuz kadar yoğun olmasa da yine ziyaretçi sayısı yüksek oldu. İnşallah önümüzdeki yıl pandemisiz, acentelerimizle tatile çıkan doğaseverlerimizle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Duran Nurel ise arkadaşıyla Karedeniz turuna çıktıklarını ifade ederek, "Gezi kapsamında Mavigöl'e geldik. Tabii Karadeniz'de yeşilin her tonu var. Mavigöl'de de suyun rengi çok değişik, değişik bir mavi rengi var. Ben Akdenizliyim, Akdeniz'de de çok sular, ağaçlar gördük ama burası daha başka geldi." diye konuştu.

Almanya'dan gezi için gelen Bakiye Kavraz da çevresindeki arkadaşlarının Mavigöl'ü çok tavsiye ettiğini ancak gelmenin bu yıla nasip olduğunu belirterek, "Kısmet bugüne oldu ama gerçekten harika bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Doğası, güzelliği, bitki örtüsü her yönüyle, tek kelimeyle harika." ifadelerini kullandı.

Çetin Köse de arkadaşlarının tavsiyesiyle Mavigöl'ü ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Ailecek geldik, gördük, çok güzel. Herkesin de gelip memnun kalabileceği bir yer. Boş vakitlerimizde bu gibi yerlere gidiyoruz, doğayı görüyoruz." dedi.

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