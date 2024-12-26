Dolar
35.14
Euro
36.69
Altın
2,634.87
ETH/USDT
3,332.50
BTC/USDT
95,429.00
BIST 100
9,950.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Bestami Bodruk, Suat Öztürk  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Gabriel Akkurt tarafından yönetilen ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi, ayine katılanlara "kutsanmış ekmek" ikramında bulunuldu.

Süryanilerin mum yakıp dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Akkurt, ayin sonrası AA muhabirine, Diyarbakır'da bulunmaktan ve bu ayini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hazreti İsa'nın doğumunu temsil eden doğuş ayini için bir arada olduklarını ifade eden Akkurt, "Bu doğuş bayramı bütün Hristiyanlara ve dünyaya bir ışıktır. Bütün dünyada bu savaşlar ve kötü eylemler bitsin. Kötü düşünceli insanların kalplerini yumuşatarak Allah'a dönmelerini diliyorum." dedi.

Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi
Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı
Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
DMM'den bazı görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddialarına yalanlama
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Benzer haberler

Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi

Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

THY'nin Diyarbakır ve Bağdat seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında tanıklar dinleniyor

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında tanıklar dinleniyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma yarın yapılacak

Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet