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Yaşam

Diyarbakır'da polisten aşırı sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti.

Ömer Yasin Ergin  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Diyarbakır'da polisten aşırı sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü kentte merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren ve dondurma ikramında bulunan polisler, serinlemek amacıyla süs havuzuna girenleri de uyardı, bu tip yerlerin tehlikelerine dikkat çekti.

Çocuklar da ekiplere teşekkür etti.


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