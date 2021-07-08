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Yaşam

Diyarbakır'da hayvan dostu aile 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Süer ailesi, anneleri öldüğü için sahiplendiği 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor.

Bestami Bodruk   | 08.07.2021
Diyarbakır'da hayvan dostu aile 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Diyarbakır Hipodromu'nda tay bakım görevlisi olarak çalışan Kasım Süer, eşi ve 6 çocuğu ile meyve yetiştirdiği bahçede keklik, keçi, tavuk, kedi, tavşan, inek ve güvercin besliyor.

Duydukları sevgi nedeniyle besledikleri hayvanların sayısı günden güne artan aile son olarak 7 kirpinin bakımını üstlendi.

Bahçelerindeki incir ağacının altında 7 kirpi yavrusu gören Kasım Süer, önce bir süre annelerinin gelmesini bekledi.

Daha sonra annelerinin bir aracın çarpması sonucu öldüğünü anlayan Süer, kirpilere sahip çıktı.

Süer ve ailesi kirpi yavrularını, her gün ineklerden sağdıkları taze sütle besliyor. Süt, yavrulara kaşıkla içiriliyor.

"Büyüdüklerinde bahçeme bırakacağım"

Baba Süer, AA muhabirine, hayvanlara yoğun bir sevgi duyduğunu belirterek, bunun da baktığı atlardan kaynaklandığını söyledi.

Evinin bahçesinde çok sayıda hayvan beslediğini ifade eden Süer, "Yavru kirpileri bahçemde fark ettim. Annelerinin öldüğünü görünce eve getirdim. Kekliklerim, tavşanlarım, ineklerim var. Artık kirpilerimiz de var. Kirpilere ailece özenle bakıyoruz." diye konuştu.

Süer, kirpileri büyüdüklerinde bahçesine bırakacağını söyledi.

"Ölmelerine izin vermeyeceğiz"

Süer'in kızlarından 16 yaşındaki Ziynet Süer, babasının eve getirdiği kirpi yavrularına sevgiyle baktıklarını, 13 yaşındaki Sultan Süer ise kirpilerin adeta kardeşleri olduğunu dile getirdi.

7 yaşındaki Sümeyye Süer ise kirpileri çok sevdiğini belirterek, "Ölmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

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