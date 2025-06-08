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Yaşam

TDV, Diyarbakır'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyarbakır'da kesimi yapılan 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Mehmet Sıddık Kaya  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
TDV, Diyarbakır'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

TDV görevlileri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"da bağışı yapılan 4 bin 25 hisse kapsamında 575 büyükbaş hayvanın kesimini Diyarbakır'da sürdürüyor.

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Merkez Sur ilçesindeki bir et entegre tesisinde veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, hijyen kuralları dikkate alınarak kesiliyor.

TDV Yönetim Hizmetleri Müdürü Nurettin Uzuner, AA muhabirine, kurbanlıkların Türkiye'de belirledikleri 8 noktada kesildiğini ve kesim işlemlerinin bugün tamamlanacağını belirtti.

Kurbanların dini esas ve usullere göre kesildiğini ve hayvanların veteriner hekimlerin kontrolünden geçtiğini aktaran Uzuner, sağlık problemi bulunan hayvanların kesimine izin verilmediğini ifade etti.

"Vakfımıza bu sene vatandaşlarımızın kurban bağışlarıyla ilgili yoğun bir teveccüh oldu." diyen Uzuner, şöyle devam etti:

"Burada kesilen kurbanlar, başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin her noktasına vakumlu poşetlerde şoklanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ve soğuk zincirle ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına ulaştırılacak."

Vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığına ve Türkiye Diyanet Vakfına büyük bir güven duyduğunu dile getiren Uzuner, Vakıf olarak bu güveni sarsmamak için her türlü tedbiri aldıklarını ve bu güvene layık olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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