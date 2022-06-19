Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,031.20
BTC/USDT
19,358.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaz sezonuyla birlikte hafta sonu hareketliliği başladı.

Ferdi Uzun   | 19.06.2022
Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Aydın

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaz sezonuyla birlikte hafta sonu hareketliliği başladı.

"Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen ve Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerini kapsayan 27 bin 598 hektar alana sahip Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla denize girmek isteyenlerin tercih noktası oldu.

Milli Park Müdürlüğü verilerine göre dün ve bugün yaklaşık 21 bin kişinin giriş yaptığı parkta yoğunluk nedeniyle bazı saatlerde araç girişine izin verilmedi.

Milli parka gelen yerli ve yabancı turistler, koylarda denize girmeyi ve dağ yürüyüşü yapmayı tercih etti.

Karadan ulaşımın olmadığı koylara ise tekne turları düzenlendi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor
Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı
Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: (İrlanda'nın NATO üyeliği başvurusu) Kısa vadede gerçekleşebileceğini düşünmüyorum

Benzer haberler

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu

Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu
Pamukkale'ye 2022'nin ilk 5 ayında 431 bin turist geldi

Pamukkale'ye 2022'nin ilk 5 ayında 431 bin turist geldi