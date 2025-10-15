Dolar
41.84
Euro
48.67
Altın
4,198.31
ETH/USDT
4,117.80
BTC/USDT
112,285.00
BIST 100
10,358.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olmaya başladığı Ulugöl Tabiat Parkı'nı, bu yılın ocak-eylül döneminde 220 bin kişi ziyaret etti.

Hayati Akçay  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor.

Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen kimi ziyaretçiler gölün çevresinde yürüyerek vakit geçirirken, kimileri de manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Ulugöl'ün yılın her mevsimi ziyaret edildiğini belirterek, sonbaharın gelmesiyle göle gelen kişi sayısının artmaya başladığını söyledi. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yıl ocak-eylül döneminde Ulugöl'ün 220 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren Toparlak, yıl sonunda bu rakamın 300 bini geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Ulugöl'ü ziyaret eden Görkem Yılmaz ise tabiat parkını ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ulugöl Tabiat Parkı'nı sürekli duyuyordum. Sonbaharın gelmesiyle burayı ziyaret etmek istedim. Çok güzel bir ortam var burada. İnsanlar gölde huzur dolu dakikalar geçirebiliyor. Herkesin buraya gelerek görmesini isterim." dedi.

Doğan Ciğerci de Ulugöl'e her mevsim gelmeye çalıştığını anlatarak, "Sadece ailemi değil, il dışından gelen misafirlerimi de buraya getirip görmelerini sağlıyorum. Burası mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye hızla artması beklenen enerji talebini karşılamada kapsamlı ve esnek "Türk yolu"nu benimsiyor
Türkiye genelinde bu yıl yağış verileri son 52 yılın en düşük seviyesine indi
Prof. Dr. Sözbilir, İzmir ve Batı Anadolu'daki sismik hareketliliği değerlendirdi
DMM, "Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri sınır dışı ettiği" iddiasını yalanladı
FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı

ABD, askeri üslerde olası elektrik kesintilerine karşı nükleer enerji kullanmayı planlıyor

Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kışın habercisi "vargit" çiçekleri açtı

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kışın habercisi "vargit" çiçekleri açtı
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Kar ve sonbahar renklerinin bütünleştiği Sarıkamış'ta güzel manzaralar oluştu

Kar ve sonbahar renklerinin bütünleştiği Sarıkamış'ta güzel manzaralar oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet