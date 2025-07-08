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Yaşam

Datça'da 100 yaşına giren Ayşe Döşeme'nin doğum günü kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 yaşına giren kadının doğum günü kutlandı.

Sebiha Arslan  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Datça'da 100 yaşına giren Ayşe Döşeme'nin doğum günü kutlandı Fotoğraf: Sebiha Arslan/AA

Muğla

Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Döşeme'nin 100 yaşına girmesi dolayısıyla ailesi tarafından düzenlenen etkinliğe komşuları da katıldı.

Döşeme'nin yaşamına dair anıların paylaşıldığı etkinlikte, torunları ve çocukları onun sabrına, sevgisine ve yaşam tecrübesine vurgu yaparak duygusal mesajlar verdi.

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Pasta kesilen doğum gününde çocukları, torunları ve komşuları Döşeme ile fotoğraf çektirdi.

Üçü kız 6 çocuk ve 17 torun sahibi Döşeme, mahallesinde saygı gören bir figür olarak anılıyor.

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