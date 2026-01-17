Çorum'da ormanlık alanda yiyecek arayan karacalar görüntülendi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan karacalar görüntülendi.
Çorum
İlçenin yaklaşık 1600 rakımlı Babadağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.
Beyaz örtüyle kaplanan bölgede yabani hayvanlar yiyecek bulmak için ormanlık alana yayıldı.
Bölgede yiyecek arayan anne karaca ve 3 yavrusu, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.