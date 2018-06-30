Çocukların arasındaki farklılıklar 'El Feneri' çizgi filmiyle kalkacak

TRT Genel Müdürü Eren, TRT Çocuk yapımı olan El Feneri adlı çizgi filmle ilk kez 0-5 yaş arası işitme engelli çocuklara işaret dili öğretileceğini belirterek "Bu çizgi film tüm çocuklarımızın aralarındaki ayrıştırıcı faktörü ortadan kaldıracak" dedi.

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren,TRT Çocuk'un Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olduğunu, dijital yayın mecralarında da çok geniş takipçisi bulunduğunu aktararak bu başarının, şiddet gibi olumsuz öğelerden arındırılmış, çocukların gelişimine katkı yapmayı hedefleyen yayın politikasından kaynaklandığını söyledi.

TRT Çocuk'un yayına başladığı ilk günden itibaren dezavantajlı çocuklar için de birçok proje geliştirdiğine dikkati çeken Eren, "Down sendromlu çocuklarla ilgili farkındalığı arttıran ve arkadaşlarıyla aralarındaki ön yargı duvarlarını yıkmayı hedefleyen 'Kardeşim Ozi' bunlardan en bilineni." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk kez 0-5 yaş arası işitme engelli çocuklara işaret dili öğretecek yeni bir projeyi TRT Çocuk ekranlarına taşıyacaklarını bildiren Eren, "El Feneri" adlı çizgi filmin eylül ayında ekranlarda olacağını dile getirdi.

"Hem sesli olan hem de işaret dilinde görüntülü anlatıcısı bulunan bu çizgi film, tüm çocuklarımızı aralarındaki engeli ve ayrıştırıcı faktörü ortadan kaldırarak aynı anda ekran karşısında buluşturacak." diyen Eren, dünyada çok az örneği bulunan bu projenin TRT değerleriyle örtüştüğüne işaret etti.

Eren, "Programda sesin yanında işaret dilinin kullanılmasıyla yalnızca işitme engellilerin değil tüm çocukların işaret dilini eğlenceli bir yolla öğrenmesi mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk işaret dili kullanılacak"

TRT Çocuk Kanal Koordinatör Yardımcısı İsmihan Yılmaz ise çocukları avutacak ve ekrana tutsak edecek yapımlardan ziyade onları yaşadıkları güne ve geleceğe hazırlayan, bunu yaparken eğlendiren, bilgilendiren ve daima onların yüksek yararını gözeten işler üretmeyi misyon edindiklerini söyledi.

El Feneri ile farkındalığın artmasını, işitme engelli çocukların akranlarıyla daha sağlıklı bir ilişki kurmasını hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Çizgi film Türk işaret dilinde anlatılıyor, aynı zamanda sesli olarak sunuluyor. Hikayenin kahramanın başından geçen maceralar, çocuklara eğlenirken işaret dili öğrenme imkanı sunuyor." bilgisini verdi.

Çizgi film için 30 kişilik bir ekibin çalıştığına dikkati çeken Yılmaz, "Projeyi dünyadaki benzerlerinden ayıran özelliği, bilimsel verilere dayanıyor olması. Ekip tarafından 0-5 yaş arası işitme engelli çocukların hangi kelimeleri öğrendiği, hangi kelimeleri hangi yaşlarda kullanmaya başladığı araştırıldı. Buna dayanarak bu çizgi filmin serisini oluşturuldu." diye konuştu.