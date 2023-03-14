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Yaşam

Çocuklardan deprem bölgesinde görev yapan sağlıkçılara "teşekkür" mektubu

Eskişehir Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığına teşekkürlerini mektupla iletti.

Yeşim Sert Karaaslan  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Çocuklardan deprem bölgesinde görev yapan sağlıkçılara "teşekkür" mektubu

Ankara

Eskişehir Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından, bölgede yaraların sarılmasında görev yapan sağlıkçılara teşekkürlerini sunmak üzere Sağlık Bakanlığına mektup gönderdi.

Depremin ilk gününden bu yana Türkiye'nin dört bir yanından kamu görevlileri, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hekiminden hemşiresine, 112 personelinden UMKE çalışanına kadar birçok sağlıkçı, yaralılara şifa vermeye çalışırken aynı zamanda çocukların da bölgedeki arkadaşları, sırdaşları, dert ortakları oldu.

Afet bölgesinde olmamalarına karşın depremzedelerin yaşadıklarını derinden hisseden Eskişehir Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri de teşekkürlerini Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığına mektupla iletti.

"Özverinize ve sabrınıza teşekkür ediyorum"

İlkokul 5. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Özütemiz ve 3. sınıf öğrencileri Nisa Nur Sevim ile Gözde Akbaş, duygularını aynı metin üzerinden bireysel olarak el yazılarıyla yazdı.

Mektuplarına "Sağlıkçı abilerim ve ablalarım" diye başlayan çocuklar, deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin büyük üzüntü yaşadığını vurguladı.

Çocuklar mektuplarında, "Şunu biliyoruz ki tek yürek olarak yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu ilk günden beri mücadelenizle bize gösterdiniz. Dondurucu soğuğa rağmen can kurtardınız, bize umut oldunuz, yüreğimizi ısıttınız, size minnettarız. Gösterdiğiniz bu çabaya binlerce kez teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Depremde kimsenin yalnız olmadığını sağlıkçılar sayesinde hissettiklerini belirten çocuklar, "Sizin özverinize ve sabrınıza teşekkür ediyorum. Minnetle elinizden öpüyorum, iyi ki varsınız." diyerek duygularını aktardı.

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