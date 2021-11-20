Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Asırlardır Anadolu'da da yaşatılan atlı cirit sporunun, Kars'taki köylerde kışın kar üzerinde, yazın çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Hüseyin Demirci   | 20.11.2021
Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atların, sezon öncesi hazırlık maçlarıyla güç depolamaları sağlanıyor.

Asırlardır Anadolu'da da yaşatılan cirit sporunun, ilçedeki köylerde kışın kar üzerinde, yazın da çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Köylerde atlı spor kulüpleri kuran sporcular, Kekeç köyündeki arazide bir araya gelip cirit oynuyor. Ciritçiler, hazırlık maçlarıyla hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanan cirit sporuna yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

"14 genci yetiştiriyoruz"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, ata sporunu yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgede özellikle gençlerin cirit sporuna yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Başkaya, "Cirit sporunu devam ettiriyoruz, bizden sonra gençlere devretmeye başladık. Ne mutlu bize ki gençlere bu ata sporunu aktarmaya devam ediyoruz. Altyapısı olan kulübüz. Şu anda 14 gencimizi yetiştiriyoruz. Nasip olursa ileriki yıllarda onlar devam edecek." dedi.

"Atlarımızı şimdiden kış için hazırlıyoruz"

Koşapınar köyünden ciritçi Gürhan Kaan da cirit oynamayı çok sevdiğini anlatarak, "13 yaşımdan beri cirit oynuyorum. Bugün de hava çok güzel ve oynamaya devam ediyoruz. Atlarımızı şimdiden kış için hazırlıyoruz. Herkesi atlı cirit oyununu izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Genç ciritçi Kenan Tepe ise atlara maç öncesinde sahada gezdirerek antrenman yaptırdıklarını belirtti.

Köyler arası cirit müsabakaları organize ettiklerini dile getiren Tepe, "Turnuvaları genelde Kekeç köyümüzde yapıyoruz. Ata sporumuzu elimizden gelen gayretle devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Benzer haberler

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

Bakan Karaismailoğlu: Doğu Ekspresi seferleri haftada iki defa düzenlenecek

Bakan Karaismailoğlu: Doğu Ekspresi seferleri haftada iki defa düzenlenecek
Beşiktaş ligde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş ligde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Sivasspor Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Sivasspor Medipol Başakşehir'e konuk olacak