Çankırı'da dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.
Çankırı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Zafer Haftası Ilgaz Dağı Tırmanışı" düzenlendi.
Etkinliğe Çankırı ve Bartın'dan katılan sporcular, sabah saatlerinde Ilgaz Dağı'nın eteklerinden zirveye doğru yürüyüşe geçti.
Şehitlerin anıldığı tırmanış, 2 bin 587 metre yükseklikteki zirvede tamamlandı.
Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.
Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek, bu anlamlı günde zirveye ulaşmanın gurur verici olduğunu ifade etti.