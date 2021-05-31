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Yaşam

Çanakkale'de yaşayan Afganistanlı genç futbol hakemi mesleğini Türkiye'de sürdürmek istiyor

Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden ve Çanakkale'de çeşitli işlerde çalışan 26 yaşındaki futbol hakemi Ramin Nazari, mesleğine dönmenin hayalini kuruyor.

Mehmet Yavaş   | 31.05.2021
Çanakkale'de yaşayan Afganistanlı genç futbol hakemi mesleğini Türkiye'de sürdürmek istiyor Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Ülkesinde hakemlik yapan ve uluslararası karşılaşmalarda da görev alan Afganistan vatandaşı Nazari, güvenlik endişesi nedeniyle İran'a geçti.

İran'da bir süre kalan Nazari, daha sonra Türkiye'ye göç etti. Geçici sığınma talebi olumlu karşılanan Nazari, eşi ve çocuğuyla bir süredir Çanakkale'de yaşıyor.

Şu anda hamallık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nazari, AA muhabirine, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Hakemliği çok özlediğini belirten Nazari, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemde 7 yıl profesyonel hakemlik yaptım. Afganistan'da iç savaş var, o yüzden Afganistan'dan göç ettim. İlk olarak İran'a gittim. Orada da 1 yıl hakemlik yaptım. İran'da hayat biraz zordur. Bu yüzden de çok kalamadım ve Türkiye'ye göç ettim. Türkiye de bizi kabul etti. Eşim ve çocuğumla Çanakkale'de yaşıyorum. Burada da ne iş bulursam çalışıyorum."

Ramin Nazari, mesleğini Türkiye'de sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Bunun için gerekli prosedürleri yerine getirmeye hazır olduğunu anlatan Nazari, "Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği imtihanlara girmek istiyorum. Bize de nasip olursa seve seve Türkiye'de de hakemlik yaparım. Bir hayalim var; o da Türkiye'de hakemlik yapmak. İki FIFA sertifikam var. İnşallah Türkiye'de bir gün hakemlik yapmak nasip olur." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en çok beğendiği hakemin Cüneyt Çakır olduğunu ifade eden Nazari, boş zamanlarında idman yapmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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